“In Italia l’Ordine dei giornalisti è un ostacolo all’accesso alla professione”: il rapporto Ue (Di domenica 26 luglio 2020) L’Ordine dei giornalisti è un ostacolo alla professione: il rapporto Ue L’ultimo rapporto del Centro europeo per la libertà e il pluralismo dei media, diffuso dalla Commissione europea, afferma che in Italia l’Ordine dei giornalisti e il processo per iscriversi all’Albo rappresentano “un ostacolo ingiustificato per accedere alla professione”. Lo studio, relativo al 2020, non considera solo Paesi Ue, ma anche altri come l’Albania, il Regno Unito e la Turchia. Per ognuno di essi, sono stati misurati diversi indicatori: dalle influenze commerciali o da parte degli editori sui giornalisti alla libertà di espressione, fino ... Leggi su tpi

