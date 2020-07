Ilary Blasi, nuovo ritocchino al viso uscito male: “Basta, sei irriconoscibile” (Foto) (Di domenica 26 luglio 2020) Tutte le Foto a fine articolo! Recentemente abbiamo visto Ilary Blasi al centro di alcune polemiche sulla sua linea estetica, con le solite allusioni alla chirurgia. Anche Striscia la Notizia, in un breve servizio dedicato, ha messo in evidenza i cambiamenti che hanno accompagnato la Blasi, evidenziando che i punti più colpiti sarebbero labbra e décolleté. Ora, che Ilary Blasi abbia potuto ricorrere alla chirurgia estetica di tanto in tanto è cosa nota ai più e, per chi avesse qualche dubbio, il Foto confronto è immediato. Lei non ha mai dichiarato apertamente di essersi sottoposta ad alcun intervento, una scelta comprensibile che evidenzia il suo desiderio di mantenere private le questione che la riguardano personalmente. ... Leggi su howtodofor

Piovono critiche per Ilary Blasi su Instagram. La conduttrice ha postato una foto mentre si trova in vacanza a Sabaudia, ma c’è qualcosa nel suo viso che non convince tutti: in tanti credono che sia r ...

Ilary Blasi rivela: “La storia con Francesco Totti sembrava essere destinata a finire”

La moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi, ha avuto modo di parlare anche della sua relazione con l’ex capitano della Roma. La showgirl, che ...

