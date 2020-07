Il volontario della diocesi di Nantes ha confessato di aver appiccato l’incendio alla cattedrale (Di domenica 26 luglio 2020) L’incendio alla cattedrale di Nantes del 18 luglio, adesso, ha un responsabile. Si tratta di un volontario della diocesi di Nantes, un uomo di 39 anni originario del Ruanda che aveva il compito di chiudere il portone prima dell’orario di stop alle visite e alle celebrazioni nell’edificio sacro simbolo della città francese. L’uomo, a quanto pare, era stato già fermato una volta nella scorsa settimana per un controllo di routine, ma nel fine settimana avrebbe pienamente confessato l’accaduto. LEGGI ANCHE > Fermato l’uomo incaricato di chiudere la cattedrale di Nantes prima dell’incendio Incendio Nantes, la confessione del ... Leggi su giornalettismo

