Il Recovery Fund ha condizionalità più onerose del Mes (Di domenica 26 luglio 2020) Fra i tanti modi per farsi male da soli, quello del Mes sembra rappresentare un caso di scuola. È già disponibile a un tasso d’interesse prossimo allo zero, inferiore a quello dello European Recovery Fund, e basterebbe questo per rendere incomprensibile la polemica. Ciò che la fa diventare lunare è la questione delle condizionalità, che nel caso del Mes richiedono solo che i fondi vengano destinati a interventi per la sanità e la scuola, priorità su cui il Governo italiano si è impegnato ad intervenire immediatamente.Sullo ERF invece, le condizionalità sono più onerose di quanto in un tripudio di entusiasmo è stato annunciato. La Commissione avrà la responsabilità decisionale ultima sul piano presentato dall’Italia, ma dovrà ... Leggi su huffingtonpost

Rinaldi_euro : Questa me la segno! “I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund” - meb : I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo ne… - Rinaldi_euro : ?@AlbertoBagnai con stile e competenza spedisce nella fossa delle Marianne il povero giornalista del Fatto!Recovery… - saracino58 : RT @HuffPostItalia: Il Recovery Fund ha condizionalità più onerose del Mes - andrea_falivene : RT @SianiPaolo: 209 miliardi del recovery fund Come spenderli? Se una piccola parte venisse investita sull’infanzia e sugli asili nido ci… -