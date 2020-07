Il Nord Corea ammette il primo caso Covid-19, Kim Jong Un dichiara la massima allerta (Di domenica 26 luglio 2020) Quanto ci sia di vero e quanto sia nascosto non si sa: il leader NordCoreano, Kim Jong Un, ha convocato una riunione d'emergenza dopo che è stato fermato una persona sospettata di essere ammalata di ... Leggi su globalist

