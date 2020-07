Il neomelodico contro i pentiti: «Cerco attori con mentalità mafiosa per il mio videoclip» (Di domenica 26 luglio 2020) Social, ?gomorrismo? e musica neomelodica. Ecco gli ingredienti connessi tra loro della querelle andata in scena nelle ultime ore su Facebook. «Stiamo in cerca di ragazzi e ragazze... Leggi su ilmattino

Social, “gomorrismo” e musica neomelodica. Ecco gli ingredienti connessi tra loro della querelle andata in scena nelle ultime ore su Facebook. «Stiamo in cerca di ragazzi e ragazze per il nuovo video ...

Camorra. Neomelodico condannato per istigazione a delinquere. Liberti: “Sciacallaggio”

Nello Liberti ha affidato alla sua pagina di Facebook la reazione alla condanna ad un anno e quattro mesi di carcere. Il cantante neomelodico dedicò la canzone ‘O Capoclan a Vincenzo Oliviero, boss de ...

