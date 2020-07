Il Milan spinge per il rinnovo di Ibrahimovic: la richiesta dello svedese e l'offerta rossonera (Di domenica 26 luglio 2020) Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è una delle priorità in casa Milan. Dopo aver riequilibrato la situazione caotica che si era creata in società prima del rinnovo contrattuale del tecnico Stefano Pioli, la dirigenza rossonera intende risolvere le questioni rimaste in sospeso per poter programmare la prossima stagione. Come rivelato dal giornalista Nicolò Schira, il dirigente Paolo Maldini sta mettendo pressione sull'amministratore delegato Ivan Gazidis per il rinnovo dell'attaccante svedese, che... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Milan spinge Emerson Royal o Dumfries, il Milan (anche) a destra vuole mettere le ali La Gazzetta dello Sport Emerson Royal o Dumfries, il Milan (anche) a destra vuole mettere le ali

A sinistra, il Milan con Theo Hernandez spinge già parecchio sull'acceleratore. I numeri del terzino lo confermano: 7 gol e 5 assist in 34 presenze. Se ci fosse la stessa spinta anche a destra, be', ...

Napoli-Sassuolo 2-0: Hysaj e Allan rilanciano gli azzurri

STELLA DIBENEDETTO - Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo grazie alle reti di Hysaj e Allan tornando così alla vittoria dopo la sconfitta contro il Parma. Il Sassuolo, invece, dopo la sconfitta contro il M ...

