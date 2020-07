Il Mann a Venezia con il film Agalma: “Vi raccontiamo la vita nel museo” (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cosa succede ogni giorno all’interno di un museo? Statue, manichini e opere d’arte prendono vita come nel film “Una notte al museo”? Quali sono i silenziosi segreti di un luogo tanto affascinante? Il Mann ha provato a rispondere a questi interrogativi con il film documentario “Agalma, vita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli”, scritto e diretto da Doriana Monaco. Il film racconta le quotidiane attività di uno dei musei archeologici più importanti del mondo. È un racconto intimo in cui le opere d’arte si svelano e rivelano come materia viva, all’interno di un luogo dove il passato incontra il futuro. “Agalma” è stato ... Leggi su anteprima24

