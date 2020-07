"Il Governo non può fare da solo". Intervista a Giuliano Amato (Di domenica 26 luglio 2020) Professor Giuliano Amato, l’accordo sul Recovery Fund faticosamente raggiunto a Bruxelles è una pietra miliare nel destino europeo o i Paesi “solidali” cantano vittoria prematuramente?È da quanto è nata la Comunità Europea che dopo aver raggiunto un accordo in direzione della maggiore solidarietà, ma non soltanto, bisogna aspettare la fase attuativa. Non è una novità. D’altra parte, se qualcuno non ha titolo a esprimere scetticismo sulla fase attuativa siamo noi italiani: specialisti in riforme che riempiono le pagine della Gazzetta Ufficiale e restano sulla carta.Quindi, chi vivrà vedrà?Fatte queste premesse, considero il Recovery Fund un passaggio molto importante sulla strada del processo di integrazione europea. È un grosso passo adottato non a freddo ... Leggi su huffingtonpost

