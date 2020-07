Il governo al lavoro sul dl agosto. Allo studio misure per sostenere il lavoro (Di domenica 26 luglio 2020) La parte più consistente delle risorse andrà a sostenere occupazione e imprese. Sgravi fiscali per i contributi dei neo assunti e per chi torna al lavoro dalla cassa integrazione; si pensa anche al ... Leggi su tg.la7

Pacchetto lavoro da 12-13 mld. Sgravi a neoassunti per 6 mesi, 3-4 per rientro Cig L'HuffPost Berlusconi: "Basta stato d'emergenza, Conte si dia una mossa"

Silvio Berlusconi sarebbe propenso a votare immediatamente il Mes, nonostante la contrarietà dei suoi alleati. Il leader di Forza Italia ha spiegato al Corriere che non si tratterebbe di un voto di fi ...

Migranti, in 100 fuggono dal Cara di Caltanissetta: i Carabinieri ne intercettano dieci. Sindaco: “Governo non ne invii più”

Fuga di massa dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. Un centinaio di migranti ospiti della struttura sono riusciti a lasciare il centro e a far perdere le loro tracce. I Carabinieri, intervenuti ...

