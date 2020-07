Il Giro d'Italia passerà anche dalla provincia di Trapani (Di domenica 26 luglio 2020) Una cronometro individuale, un arrivo in salita sull'Etna e due tappe miste caratterizzeranno la Grande Partenza dell'edizione 103 del Giro d'Italia, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport e in programma dal 3 al 25 ottobre 2020. Sarà la nona Grande Partenza della Corsa Rosa dalla Regione Siciliana, 1930, 1949, 1954, 1976, 1986, 1989, 1999 e 2008,. Si parte sabato 3 ... Leggi su tp24

