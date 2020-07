Il Giovane Montalbano, anticipazioni episodio in onda su Rai 1 lunedì 27 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Il Giovane Montalbano su Rai 1 in replica la seconda stagione, la quarta puntata lunedì 27 luglio Prosegue l’appuntamento del lunedì su Rai 1 con Il Giovane Montalbano in replica. Arrivato alla seconda stagione, lunedì 27 luglio su Rai 1 sarà di scena il quarto episodio La transazione tratto dalla raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del Giovane Montalbano. A differenza della prima stagione, la seconda non è in streaming su Rai Play nè recuperabile in altre piattaforme, sarà però in live streaming e nei giorni successivi su Rai Play. L’episodio è diretto da Gianluca Maria Tavarelli ... Leggi su dituttounpop

TheSnoopyG : @Damar47 @Flickr Sono splendide e mi sono capitate sotto agli occhi proprio dopo aver finito il binge watching del… - mississoara : Gentile @RaiPlay perchè non ci sono gli episodi della stagione 2 de 'il giovane Montalbano'? - gioacchinobpb12 : RT @gioacchinobpb12: Preferisco il giovane Montalbano al vecchio... E voi? - claraspada : @angelo_cennamo @sellerioeditore ...ma 'il giovane Montalbano' in tv è un sonnifero. E Mimì fa pena: un guitto... - nastysciura : Le react del giovane Montalbano mi spezzano -

Domani sera, lunedì 27 luglio, andrà in onda un episodio della seconda stagione de Il giovane Montalbano. Nei panni del celebre commissario, nel sua versione più giovane, troviamo Michele Riondino men ...

