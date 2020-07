Il fidanzato di Casalino nei guai per riciclaggio: “giocava in borsa” (Di domenica 26 luglio 2020) Il fidanzato di Casalino è stato segnalato dall’antiriciclaggio per movimenti di denaro sospetti. Si parla di circa 150 mila euro sul conto. Il giovane giocava in borsa, e non potrebbe. Doppia grana per Rocco Casalino e per il suo fidanzato, José Carlos Alvarez Aguila. Il compagno del portavoce di Conte è stato segnalato all’antiriciclaggio per movimenti sospetti di denaro. L’ex del Grande Fratello ammette che Carlos “giocava in borsa” e anche questo potrebbe diventare un guaio visto che Casalino è uomo di governo e conosce le strategie molto prima degli altri. Capo dell’ufficio stampa e portavoce del premier Giuseppe Conte, è ormai diventato una sorta di figura ... Leggi su chenews

LegaSalvini : 'SEGNALATO ALL'ANTIRICICLAGGIO: GUAI PER IL FIDANZATO DI CASALINO' - Corriere : Il fidanzato di Rocco Casalino segnalato all’antiriciclaggio: «Vittima del trading online» - fattoquotidiano : Antiriciclaggio, “il fidanzato di Rocco Casalino segnalato per operazioni sospette” - martamaura3 : RT @MonycaMarini: Il fidanzato di #CASALINO , il badante di #Giuseppi , di professione cameriere, segnalato all' antiriciclaggio. Come fa… - 1missim1 : RT @Vathek1984: Chissà se il fidanzato di #CASALINO nelle ultime settimane ha acquistato (e venduto) azioni di #Atlantia e del gruppo #Ben… -

