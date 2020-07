Il deputato che ha offeso Ocasio Cortez si è dimesso dall’associazione cristiana da cui faceva parte (Di domenica 26 luglio 2020) Il deputato che ha offeso Ocasio Cortez si è dimesso dal board di un’associazione cristiana Ted Yoho, il deputato repubblicano che lunedì 21 luglio ha offeso la parlamentare dem Alexandria Ocasio-Cortez chiamandola “fottuta pu**ana”, si è dimesso dal board dell’associazione cristiana di cui faceva parte, Bread of the World. Sarebbero stati gli stessi membri dell’associazione a chiedere a Yoho le dimissioni, dopo che le sue parole hanno suscitato scalpore in tutto il mondo e dopo il discorso con cui la deputata eletta nel 2018 nel distretto del Bronx, a New York, ha rifiutato le scuse porte pubblicamente ... Leggi su tpi

