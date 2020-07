Il coronavirus arriva anche in Nord Corea, pugno di ferro di Kim: "Stato di massima allerta, pronti a punizioni severe" (Di domenica 26 luglio 2020) Il primo caso di coronavirus in Nord Corea ha mandato in tilt Kim Jong-Un. Le autorità della città NordCoreana di confine, Kaesong, hanno imposto un lockdown dopo la scoperta del primo positivo da Covid-19 nel Paese. Lo afferma l'agenzia ufficiale Kcna, la quale riferisce anche che il leader Kim Jong-Un ha convocato una riunione d'emergenza del Politburo per "dichiarare lo Stato di massima allerta" nel tentativo di contenere la diffusione della pandemia. Secondo l'agenzia la persona "sospettata di essere stata contagiata dal virus" aveva disertato ed era scappata nel sud tre anni fa e questo mese era riuscita a varcare illegalmente il confine tra le due Coree. Intanto non vi è ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : Il #coronavirus arriva anche in #NordCorea, pugno di ferro di #KimJongUn: 'Stato di massima allerta, pronti a puniz… - clikservernet : Coronavirus, Covid-19 arriva in Corea del Nord: c’è il primo caso ufficiale. Kim Jong-un dichiara “massima allerta” - Noovyis : (Coronavirus, Covid-19 arriva in Corea del Nord: c’è il primo caso ufficiale. Kim Jong-un dichiara “massima allerta… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Superati i 16 milioni di casi nel mondo, il Covid-19 arriva in Corea del Nord - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Italia: Superati i 16 milioni di casi nel mondo, il Covid-19 arriva in Corea del Nord -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus arriva Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena la Repubblica Tende per i migranti in quarantena davanti al seminario di Castellerio

C’è l’accordo tra Prefettura, Cri, Asufc e Arcidiocesi di Udine. I profughi saranno sottoposti ai controlli sanitari in ospedale UDINE. È operativa da sabato 25 luglio la convenzione siglata dalla Pre ...

IA per combattere il Coronavirus

La tecnologia oggi ci viene in aiuto per diverse cose, dunque, perché non usarla anche come sostegno nella lotta giornaliera alla diffusione del Coronavirus?. Nel nostro articolo andremo ad osservare ...

C’è l’accordo tra Prefettura, Cri, Asufc e Arcidiocesi di Udine. I profughi saranno sottoposti ai controlli sanitari in ospedale UDINE. È operativa da sabato 25 luglio la convenzione siglata dalla Pre ...La tecnologia oggi ci viene in aiuto per diverse cose, dunque, perché non usarla anche come sostegno nella lotta giornaliera alla diffusione del Coronavirus?. Nel nostro articolo andremo ad osservare ...