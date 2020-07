“Il club delle babysitter”: la serie tv teen da guardare madre-figlia. Su Netflix (Di domenica 26 luglio 2020) Le protagoniste della serie “Il club delle babysitter”, che riprende l’omonima del 1990 (foto Netflix). IL club delle BABYSITTERGenere: CommediaRegia di Rachel Shukert. Con Sophie Grace, Momona Tamada, Shay Rudolph. Su Netflix Ancora una volta Netflix si conferma una piattaforma orientata particolarmente a un pubblico giovane e adolescente. Tra i tanti titoli rivolti a questo target, ora si aggiunge Il club delle babysitter, reboot di una serie andata in onda negli Stati Uniti ormai nel lontano 1990 su Hbo. Ispirato a sua volta ai racconti per ragazzi di Ann M. Martin, Il club delle babysitter segue le vicende di un gruppo di dodicenni di ... Leggi su iodonna

romeoagresti : #Sarri: 'Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un club non può comprare 25… - Inter : ?? | TRASFERTA Il nostro nuovo #AwayKit presenta una reinterpretazione innovativa dello stile tradizionale del Club… - SkySport : ULTIM’ORA PARMA ? Vicina la cessione del club a proprietà del Qatar Il nuovo presidente sarebbe Hisham Al Hamad Al… - infoitsport : In Italia contano solo e soltanto i risultati. Sarri, il gioco che non c'è e il precedente Ancelotti: Agnelli risch… - drezzoni : @Milestemplaris Quindi il Real (dove NON comanda l'allenatore) non sarebbe un grande club? -

Ultime Notizie dalla rete : “Il club Akira svelati i primi dettagli della nuova edizione Planet Manga AFNews