Il Chelsea ospita il Wolverhampton, sulla tribuna dello Stamford Bridge spunta Timo Werner (Di domenica 26 luglio 2020) In vista dell’ultima gara di Premier League, anche il Chelsea si gioca un pezzo importante di stagione per staccare il pass in vista della prossima edizione della Champions League. A Stamford Bridge c’è il Wolverhampton che invece si gioca l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League: una sfida accesa dunque con un ospite d’eccezione sulle tribune del Bridge con i canali ufficiali dei Blues che salutano Timo Werner, arrivato nelle scorse settimane dal Lipsia. In mattinata l’attaccante tedesco aveva twittato “Atterrato a… Indovina dove?”. Landed in… Guess where? pic.twitter.com/pL2d6xGD0k — Timo Werner (@TimoWerner) ... Leggi su alfredopedulla

MarcoYera : Ufficiale: il Chelsea è ad un punto dalla matematica qualificazione in Champions. Stasera gioca ad Anfield, domenic… -

Diretta Leicester Manchester United streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 38^ giornata di Premier League, un match decisivo. Diretta Leic ...

Premier League, chi va in Champions? Tutte le combinazioni possibili

Tre squadre in punto, a pochi giorni dall'ultima giornata di campionato: Chelsea 63 Leicester 62 Manchester United 62. Calendario e classifica La squadra più svantaggiata in questo momento è però il ...

