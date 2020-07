Il boss ha diritto di abbonarsi ai giornali (Di domenica 26 luglio 2020) Detenuto al 41 bis vuole abbonarsi a un quotidianoViolato il diritto all'informazione e alla formazione culturaleIl boss al 41 bis ha diritto ad abbonarsi ai quotidianiDetenuto al 41 bis vuole abbonarsi a un quotidianoTorna su Con la sentenza n. 21803/2020 (sotto allegata) la Cassazione riconosce al detenuto al 41 bis il diritto ad abbonarsi a un quotidiano e ad avere diritto alla copia gratuita di un altro giornale, sovvertendo così la decisione del magistrato di Sorveglianza e del Tribunale che gli avevano negato questa possibilità. Per gli Ermellini negare tale diritto si pone in contrasto con gli articoli 2 e 21 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e parte ... Leggi su studiocataldi

L'abbonamento ai quotidiani non può essere negato al boss mafioso al 41 bis, il cosiddetto carcere duro, perchè il diritto ad essere informati è parte integrante e condizione per una libera manifestaz ...

