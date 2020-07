Ibrahimovic attaccato da Ekdal: “Nazionale? Più spirito di squadra quando ha smesso” (Di domenica 26 luglio 2020) Il centrocampista svedese della Sampdoria Albin Ekdal ha parlato del connazionale Zlatan Ibrahimovic all’emittente svedese Svt: “La nostra squadra era composta da una stella di livello mondiale e dieci buoni giocatori che avrebbero dovuto aiutarlo a dominare. E questa tattica non ha funzionato. quando ha smesso invece c’era un grandissimo spirito di squadra, armonia e fiducia in se stessi. Dopo il mondiale, ho pensato: forse molte nazionali nel corso degli anni non sono state in grado di far fronte alle richieste di Zlatan”. Leggi su sportface

