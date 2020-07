Iachini: “Ci è mancato qualcosa sul piano tecnico. Sono contento del lavoro fatto” (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini é intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa con la Roma. L’allenatore ha dichiarato: “Come dicevo non vorrei soffermarmi su questo episodio. E’ lo sviluppo dell’azione che mi crea qualche dubbio. L’arbitro tocca la palla e finisce sui piedi del giocatore che tira. Mi soffermerei sul prima, quando fuori area c’è stato quel tocco. Io Sono stato ammonito e mi scuso, non volevo mancare di rispetto, chiedevo solo se si potesse rivedere al Var”.Iachini ha sottolineato gli errori della Fiorentina: “Sul piano tecnico qualcosa ci è mancato. Non abbiamo sviluppato bene in uscita, mentre quando ci siamo riusciti siamo stati ... Leggi su alfredopedulla

