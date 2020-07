I sospetti di sabotaggio sul razzo Vega 15 (Di domenica 26 luglio 2020) Il razzo Vega è un gioiello italiano progettato per il 70% dalla Avio di Colleferro. La storia dei lanci del vettore ha visto inanellare una catena di successi sino al 10 luglio scorso, quando la missione VV15 si è conclusa con un fallimento che ha portato alla perdita del satellite degli Emirati Arabi Uniti Falcon … InsideOver. Leggi su it.insideover

Continua la serie di sfortunati eventi in Iran. Altri incendi sospetti, mentre le autorità ordinano l'esecuzione di un ex dipendente della Difesa accusato di aver passato informazioni alla Cia L’accou ...Lo riferisce l’agenzia Irna, precisando che non risultano vittime. Nuovo misterioso incidente in Iran, dopo i sospetti sabotaggi stranieri dei giorni scorsi. I vigili del fuoco sono al lavoro per… Leg ...