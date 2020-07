I sette miliardi l’anno che costano le baby pensioni (Di domenica 26 luglio 2020) Le pensioni baby costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro l’anno (0,4% Pil nazionale).Lo rileva la Cgia Mestre. Si tratta quasi dello stesso importo previsto quest’anno per il reddito/- pensione di cittadinanza; oltre 2 miliardi in più della spesa 2020 per pagare le pensioni di Quota 100. L’ufficio studi della Cgia Mestre è arrivato a queste conclusioni confrontando i dati Inps dei pensionati baby con la dimensione economica del reddito di cittadinanza e di quota 100,misure entrambi nel mirino dell’Ue. «Il termine baby pensionati è ovviamente informale, non ha alcun fondamento legislativo e abbiamo deciso di racchiudere in questa categoria coloro che hanno lasciato il lavoro prima della ... Leggi su nextquotidiano

