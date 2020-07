I risultati del 36° turno: vincono Lazio e Roma. Udinese di misura, pari del Toro (Di domenica 26 luglio 2020) Successo per entrambe le Romane nelle partite delle 19.30, alla seconda vittoria consecutiva. La Lazio ribalta l'Hellas Verona per 5-1: dopo lo svantaggio iniziale firmato da Amrabat, una tripletta di ... Leggi su globalist

SkySportMotoGP : ?? ALL IN DEL DIABLO? 2 SU 2 PER QUARTARARO ?? Rossi di nuovo sul podio a Jerez ???? ? Ritiro per Pecco e Morbido ? ?… - Mov5Stelle : Onestà, competenza, coerenza e impegno: sono questi i principali valori individuati dagli iscritti come valori iden… - matteorenzi : Un governo sovranista non avrebbe ottenuto gli stessi risultati. Se ci fossero stati Salvini-Meloni racconteremmo u… - Antiogu60 : RT @Mov5Stelle: Onestà, competenza, coerenza e impegno: sono questi i principali valori individuati dagli iscritti come valori identitari d… - Giancar70336148 : RT @RobertoMerlino1: Salvini e Meloni(ma anche Renzi!)non sono che gli eredi del berlusconismo che ha dilagato dal 1993.Dove tutto si può d… -