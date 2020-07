I dubbi di Crisanti sui dati Covid più bassi in Italia: «Sicuri che stiamo facendo i tamponi alle persone giuste?» (Di domenica 26 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore ci sono stati 781 casi in più in Germania, 1130 in Francia, 922 in più in Spagna. In Italia, invece, si resta a 275. Perché nel nostro Paese ci sono meno casi positivi che nel resto dell’Europa, in stati che hanno affrontato – come noi – l’emergenza più o meno nello stesso periodo? Secondo Andrea Crisanti ci sono due possibilità: o l’Italia è particolarmente abile nell’individuazione dei nuovi focolai ed è in grado di isolarli, oppure si stanno facendo i tamponi alle persone sbagliate. LEGGI ANCHE > Per Crisanti non è detto che le 110 polmoniti anomale ad Alzano siano da collegarsi al coronavirus Crisanti ... Leggi su giornalettismo

MatteoSantato : @FrancoCibin Toglimi una dubbio se voto solo la lista collegata il voto va anche al candidati Presidenti? Non ho du… - Dipalo_arma : @Corriere Crisanti ha pubblicato il suo lavoro sul Covid su Nature, la banda di Bassetti e Zangrillo ha preferito d… - GiancarloSpera2 : @CaBarbati @IsaInghirami Bella intervista, Crisanti conferma tutti i dubbi in merito,al 'andrà tutto bene', non è a… -

Ultime Notizie dalla rete : dubbi Crisanti Crisanti tamponi e i dubbi sul minor numero di contagi in Italia Giornalettismo Vittime del Covid, a settembre un altro D-day con 100 denunce dei parenti

A settembre torneranno in procura i familiari delle vittime del Covid che chiedono giustizia per i loro cari. I responsabili del comitato Noi Denunceremo – Verità e giustizia per le vittime di Covid-1 ...

E Crisanti è pronto a lasciare il comitato scientifico veneto

ROMA Lo scontro è frontale. E le accuse dirette. «Questo è il risultato della scelta di Zaia di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto.» Andrea Crisanti, ancora non lo dice, ma è pronto a ...

A settembre torneranno in procura i familiari delle vittime del Covid che chiedono giustizia per i loro cari. I responsabili del comitato Noi Denunceremo – Verità e giustizia per le vittime di Covid-1 ...ROMA Lo scontro è frontale. E le accuse dirette. «Questo è il risultato della scelta di Zaia di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto.» Andrea Crisanti, ancora non lo dice, ma è pronto a ...