I 13 multati a Milano per 400 euro perché senza mascherina nella metropolitana (Di domenica 26 luglio 2020) Tredici persone sono state sanzionate a Milano dalla polizia perché erano senza mascherina nella metropolitana. La polizia ha elevato contravvenzioni per 400 euro che scendono a 280 se pagate entro cinque giorni alla stazione di Porta Garibaldi MM2. I 13 multati a Milano per 400 euro perché senza mascherina nella metropolitana Sanzioni anche a Ischia per mancato utilizzo della mascherina. In piazza Antica Reggia, durante controlli della polizia per la movida, è stato multato il titolare di un bar per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 dato che i suoi dipendenti non indossavano i dispositivi di protezione individuale. I ... Leggi su nextquotidiano

