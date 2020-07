Highlights e gol Newcastle-Liverpool 1-3, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Newcastle-Liverpool 1-3, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2019/2020. Chiudono la stagione in bellezza i reds, che calano il tris al Newcastle e s’impongono in rimonta. Al momentaneo vantaggio di Gayle rispondono le reti di Van Dijk, Origi e Mané. Record di punti per gli uomini di Klopp, che chiudono a 99 punti. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

