Highlights e gol Manchester City-Norwich 5-0, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Manchester City-Norwich 5-0, match valido per la trentottesima giornata di Premier League 2019/2020. All’Etihad Stadium i padroni di casa passano in vantaggio al 12′ con Grabriel che si avventa su un pallone vagante e scarica in rete e raddoppiano sul finire di primo tempo con la conclusione vincente di De Bruyne. Nella ripresa il Manchester City chiude definitivamente la sfida: all’80’Sterling firma il 3-0, ricevendo in area da De Bruyne e trafiggendo Krul, dopo altri tre minuti Mahrez cala il poker e al 90′ di nuovo De Bruyne per il definitivo 5-0. Leggi su sportface

