Highlights e gol Leicester-Manchester United 0-2, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Leicester-Manchester United 0-2, match valido per la trentottesima giornata di Premier League 2019/2020. Al King Power Stadium gli ospiti passano in vantaggio al 70′: Evans atterra Martial e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Bruno Fernandes che non sbaglia. Allo scadere del recupero Lingard firma il raddoppio. Leggi su sportface

SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - sportli26181512 : Burnley-Brighton 1-2: Il Brighton porta a casa tre punti importanti grazie al successo esterno contro il Burnley ne… - sportli26181512 : Chelsea-Wolves 2-0: Vittoria per il Chelsea nel match valevole per la trentottesima giornata della Premier League.… - sportli26181512 : Crystal Palace-Tottenham 1-1: Crystal Palace e Tottenham si dividono un punto a testa. Nel match valevole per la tr… - sportli26181512 : Everton-Bournemouth 1-3: Preziosa vittoria per il Bournemouth di Eddie Howe nella trentottesima giornata della Prem… -