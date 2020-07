Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni del match (Di domenica 26 luglio 2020) Al “Bentegodi” va in scena il match tra Hellas Verona-Lazio: le probabili formazioni della sfida valida per la 36^ giornata di Serie A Allo stadio “Marcantonio Bentegodi”, Hellas Verona-Lazio si affrontano nel match valido per il 36° turno di Serie A. Obiettivi di campionato raggiunti per entrambe le squadre: Inzaghi è in Champions League (ma punta ad arrivare sul podio) mentre Juric ha raggiunto la salvezza con i suoi ragazzi ed ha ottenuto il rinnovo di contratto fino al 2023. Si attende un match ricco di emozioni tra due squadre che hanno fatto divertire nel corso della stagione. Il fischio di inizio è atteso per le 19:30, il match ... Leggi su zon

juliusmaithya2 : RT @Futaacom: ?? Sunday @SerieA action: ?? Bologna vs Lecce ?? Cagliari vs Udinese ?? Hellas Verona vs Lazio ?? Roma vs Fiorentina ?? SPAL… - Futaacom : ?? Sunday @SerieA action: ?? Bologna vs Lecce ?? Cagliari vs Udinese ?? Hellas Verona vs Lazio ?? Roma vs Fiorentin… - PantheonVerona : Fischio d'inizio alle 19.30 questa sera al Bentegodi per la sfida fra Hellas Verona e Lazio, valida per la 36esima… - dei_voce : Hellas Verona – Lazio: le probabili formazioni - ojobabatundeiso : #SerieA MD36 : Bologna ?? Leece Cagliari ?? Udinese Hellas Verona ?? Lazio Roma ?? Fiorentina SPAL ?? Torino Juventus ?? Sampdoria -