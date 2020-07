Hellas Verona-Lazio, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni di Verona e Lazio, gara in programma alle ore 19:30. Queste le scelte dei due allenatori: Hellas Verona (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Veloso, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Borini, Zaccagni; Eysseric. All. Juric Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, D.Anderson; Correa, Immobile. All. Inzaghi Foto: sito ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

