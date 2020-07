"Ha sempre vestito i panni del perseguitato". Giannini e il ritratto tutto suo di Salvini: musica per le orecchie di Parenzo e Telese | Guarda (Di domenica 26 luglio 2020) "Per la Lega è un momento difficile". Massimo Giannini, ospite a In Onda su La7, parla del partito di Matteo Salvini. Al centro del dibattito del salotto di Luca Telese e David Parenzo l'inchiesta che vede il governatore della Lega Attilio Fontana indagato: "Vedremo come reagirà Salvini a questo accadimento - prosegue il direttore della Stampa - fino ad ora, ogni volta che c'è stato un caso giudiziario, ha vestito i panni del perseguitato ed è riuscito attraverso una grancassa mediatica a volgere in proprio favore le iniziative della magistratura". Per Giannini in un momento di crisi così del Paese questa inchiesta sui camici donati può avere un impatto sul Carroccio ... Leggi su liberoquotidiano

GassmanGassmann : Pensare al ponte sullo stretto con il disastro idrogeologico al quale assistiamo sempre più ,invece di occuparsi di… - Comemigirano : Qui a WP di neri ce ne sono tanti... tutti carini, simpatici educati. Sono sempre loro i primi a salutare. Ogni ta… - spearbwings : sempre più innamorata poi vestito di bianco ???? dolorosissimo - Multifan_Girl7 : Allora: o posti foto da vestito oppure a sto punto fatti una foto allo specchio senza maglia, perché qui io non reg… - Magic_Charly : RT @Ghemon: Ti sei dimenticato che nei tormentoni estivi c’è sempre un vestito che cade, che scivola, che si sfila ecc. Ma NESSUNO ha il c… -

Ultime Notizie dalla rete : sempre vestito Justine Mattera fisico da urlo, il vestito sempre più giù: «Scollatura fino all'ombelico, che femmina» UrbanPost Insulti sessisti alla ministra De Micheli da Casapound per un vestito rosso

Il primo insulto a gennaio 2018, quando dopo una commissione, davanti ai colleghi, Zocco avrebbe detto: «Sodero, se nu te stai citta, te violento». E dopo una trasferta a Roma, sempre nell’ambito di u ...

Ruben Sosa: 'Inter, devi puntare sempre allo scudetto. Su Eriksen e Lautaro...'

Ruben Sosa, ex giocatore dell'Inter, parla a Footballnews24.it del momento in casa nerazzurra: "L’Inter deve sempre puntare a vincere lo scudetto, deve essere l ...

Il primo insulto a gennaio 2018, quando dopo una commissione, davanti ai colleghi, Zocco avrebbe detto: «Sodero, se nu te stai citta, te violento». E dopo una trasferta a Roma, sempre nell’ambito di u ...Ruben Sosa, ex giocatore dell'Inter, parla a Footballnews24.it del momento in casa nerazzurra: "L’Inter deve sempre puntare a vincere lo scudetto, deve essere l ...