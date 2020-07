Gwyneth Paltrow: il figlio di Rob Lowe e la sua reazione epica alle rivelazioni hot su sua madre (Di domenica 26 luglio 2020) Il figlio di Rob Lowe è rimasto scioccato quando Gwyneth Paltrow ha detto che sua madre gli ha insegnato tutto sul sesso orale, il suo commento su Twitter è stato esilarante. John Owen, figlio di Rob Lowe, ha reagito in modo ironico alla notizia che sua madre ha insegnato a Gwyneth Paltrow ogni dettaglio sul sesso orale. Il ragazzo quando ha saputo delle recenti affermazioni dell'attrice ha scritto su Twitter: "preferisco essere ucciso dai calabroni". Alcuni giorni fa Rob Lowe ha ospitato nel suo podcast Gwyneth Paltrow, con cui ha un'amicizia di vecchia data. Durante l'intervista, Gwyneth Paltrow ha detto che la moglie di ... Leggi su movieplayer

sergimagugliani : RT @francotaratufo2: Gwyneth Paltrow rivela: “Ho imparato a fare i pom***i dalla moglie di un noto attore” - francotaratufo2 : Gwyneth Paltrow rivela: “Ho imparato a fare i pom***i dalla moglie di un noto attore” - Italia_Notizie : Gwyneth Paltrow rivela: “La moglie di un noto attor mi ha insegnato a fare i pom***i” - clikservernet : Gwyneth Paltrow rivela: “La moglie di un noto attor mi ha insegnato a fare i pom***i” - Noovyis : (Gwyneth Paltrow rivela: “La moglie di un noto attor mi ha insegnato a fare i pom***i”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow

La signorina bon ton. Cresciuta come una principessa a Hollywood. Educata. Rispettosa. Consapevole che di certe cose una brava ragazza non parla. Bene, scordatevi quella Gwyneth Paltrow. Quella cresci ...L'occasione per raccontarlo è arrivata durante un suo intervento nel podcast "Literally With Rob Lowe", condotto da Rob Lowe, suo amico di vecchia data Gwyneth Paltrow sempre più esplicita. L’attrice ...