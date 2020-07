Guingamp, un membro dello staff positivo al Covid-19: stop alle attività del club (Di domenica 26 luglio 2020) A poco meno di un mese dall’inizio del campionato di Ligue 2, al via il 22 agosto, il Guingamp ha reso noto che un membro dello staff è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test al quale si è sottoposto. Il club ha ovviamente scelto la via della prudenza ed ha sospeso ogni attività in modo da mettere in atto il protocollo previsto. Leggi su sportface

