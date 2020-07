Gp Andalusia trionfo italiano, vince Bastianini (Di domenica 26 luglio 2020) Monopolio tricolore in Moto2 a Jerez nel GP di Andalusia. Trionfa Enea Bastianini precedendo sul traguardo altri due italiani: Luca Marini, che dopo la vittoria della scorsa settimana conferma il suo buon momento, e terzo il suo compagno del team VR46, Marco Bezzecchi, che scattava dalla pole. Il leader del mondiale è sempre Tetsuta Nagashima, undicesimo. Straordinaria la gara di Bastianini, alla prima vittoria in Moto2, che è arrivato con oltre 2" di vantaggio, a conferma di una supremazia che da metà gara in poi è stata schiacciante. Leggi su ilfogliettone

