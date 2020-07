Gp Andalusia le dichiarazioni dopo la gara (Di domenica 26 luglio 2020) Vi siete divertiti a vedere la MotoGP oggi? Immaginiamo di si. dopo aver goduto di una gara intensa (se volete continuare a godere, potete farlo in questo articolo), ora è il momento di sapere cosa hanno detto i protagonisti del weekend. ecco le dichiarazioni della gara del GP d’Andalusia. GP Andalusia, le dichiarazioni post gara Fabio Quartararo: “Oh, mio Dio! Questa è stata dura, perché in realtà di solito partiamo con la gomma nuova all’anteriore. Ma oggi abbiamo deciso con la Yamaha di fare tre giri di ricognizione, per vedere se la gomma era OK. Sono molto contento perché ho fatto il mio passo, ed è stata dura. Quando hai due secondi è difficile portarli a quattro. Ringrazio ... Leggi su sport.periodicodaily

motograndprixit : #MotoGP | Gp @circuitodejerez Gara: @AndreaDovizioso 'E' stato un weekend difficile' - - motograndprixit : #MotoGP | Gp @circuitodejerez Jerez Gara: @ValeYellow46 'Un podio che vale come una vittoria, @YamahaMotoGP deve s… - corsedimoto : LIVE della gara del GP di Andalusia 2020 di #MotoGP. Segui la diretta in tempo reale con pre-gara, commenti e dichi… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @circuitodejerez Warm Up: @FabioQ20 al Top, risale @AndreaDovizioso - - motograndprixit : #MotoGP | Gp @circuitodejerez Warm Up: @FabioQ20 al Top, risale @AndreaDovizioso - -

Ultime Notizie dalla rete : Andalusia dichiarazioni Gp Andalusia le dichiarazioni dopo le qualifiche Periodico Daily - Notizie LIVE MotoGP Andalusia: tris Yamaha sul podio, 3° Valentino Rossi

LIVE della gara del GP di Andalusia 2020 di MotoGP. Segui la diretta in tempo reale con pre-gara, commenti e dichiarazioni dei piloti della Top Class. Fabio Quartararo conquista la seconda vittoria st ...

Moto3: Romano Fenati arriva al dodicesimo posto nel GP di Andalusia

Nella seconda tappa del Campionato Mondiale di Moto3 2020, Romano Fenati ha ha effettuato una convincente, che gli permesso di tagliare il traguardo in dodicesima posizione. Sul traguardo del primo gi ...

LIVE della gara del GP di Andalusia 2020 di MotoGP. Segui la diretta in tempo reale con pre-gara, commenti e dichiarazioni dei piloti della Top Class. Fabio Quartararo conquista la seconda vittoria st ...Nella seconda tappa del Campionato Mondiale di Moto3 2020, Romano Fenati ha ha effettuato una convincente, che gli permesso di tagliare il traguardo in dodicesima posizione. Sul traguardo del primo gi ...