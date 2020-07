GP Andalusia gara MotoGP: Quartararo bis, Rossi torna grande (Di domenica 26 luglio 2020) Fabio Quartararo non si ferma. Parte dalla pole, comanda dal primo all’ultimo giro, e vince la gara del Gp Andalusia classe MotoGP. Per il francese della Yamaha Petronas è una doppietta che lo lancia in alto anche in campionato. Ma il vero eroe della caldissima domenica di Jerez è Valentino Rossi, che dopo l’incubo della gara scorsa riprende la via del podio. E’ terzo nella giornata trionfale della Yamaha, che piazza Maverick Vinales al secondo posto. Quarto Takaaki Nakagami, che salva l’onore della Honda. L’Ala Dorata, che sconta la defezione di Marc Marquez, può comunque sorridere grazie al giapponese. Joan Mir chiude la top fve, davanti ad un Andrea Dovizioso solido ma poco competitivo. GP Andalusia, la cronaca ... Leggi su sport.periodicodaily

