Governo valuta 6 mesi sgravi per neoassunti, 3-4 per chi rientra da Cig (Di domenica 26 luglio 2020) Sei mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla cig. Èquesto, secondo quanto apprende l’ANSA, lo schema di incentivi al lavoro da inserire nel decreto di agosto.Le simulazioni sono in corso e, per decidere la formulazione finale, si starebbe aspettando anche l’effettivo tiraggio di alcune delle misure già in vigore, come il Reddito di emergenza o la stessa cig Covid, per valutare se ci siano risorse inutilizzate da reimpiegare in questi capitoli. Leggi su huffingtonpost

