Gomorra: Donna Imma morta nella foto shock dal set della serie (Di domenica 26 luglio 2020) Il make up artist di Gomorra ha pubblicato una foto di Donna Imma Savastano morta e stesa sul tavolo dell'obitorio: è un'Immagine davvero inquietante del personaggio di Maria Pia Calzone. Stasera su TV8 vanno in onda le ultime puntate della prima stagione di Gomorra, gli spettatori assisteranno alla morte di Donna Imma Savastano per mano degli uomini di Ciro Di Marzio detto l'Immortale. L'inquietante foto del personaggio interpretato da Maria Pia Calzone sul tavolo dell'obitorio è stata condivisa tempo fa su Instagram da Giulio Pezza, make up artist di Gomorra. Sono bastate undici puntate a Maria Pia Calzone per caratterizzare uno dei personaggi più ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra: Donna Imma morta nella foto shock dal set della serie - paolorm2012 : RT @lauracesaretti1: “Mi criticano perché sono donna e giovane” #malimortè La madre difende Montella: 'Giuseppe un bravo ragazzo, tirano fu… - mariavenera2 : RT @lauracesaretti1: “Mi criticano perché sono donna e giovane” #malimortè La madre difende Montella: 'Giuseppe un bravo ragazzo, tirano fu… - bertolire : RT @lauracesaretti1: “Mi criticano perché sono donna e giovane” #malimortè La madre difende Montella: 'Giuseppe un bravo ragazzo, tirano fu… - FFiamengo : RT @lauracesaretti1: “Mi criticano perché sono donna e giovane” #malimortè La madre difende Montella: 'Giuseppe un bravo ragazzo, tirano fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra Donna Gomorra: Donna Imma morta nella foto shock dal set della serie Movieplayer.it Gomorra - La serie: stasera su TV8 gli episodi 11 e 12: anticipazioni

Gomorra, la serie tv di culto tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano, torna stasera su TV8 alle 21:30 con gli ultimi due episodi della prima stagione, 11 e 12: anticipazioni. NOTIZIA di MARICA L ...

Stasera in TV, domenica 26 luglio luglio 2020: Non dirlo al mio capo, Tutti pazzi per l’oro, Gomorra e molto altro ancora – VIDEO

Stasera in TV, domenica 26 luglio luglio 2020: Non dirlo al mio capo, Tutti pazzi per l’oro, Gomorra e molto altro ancora Cosa andrà in onda stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro? Ne ...

Gomorra, la serie tv di culto tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano, torna stasera su TV8 alle 21:30 con gli ultimi due episodi della prima stagione, 11 e 12: anticipazioni. NOTIZIA di MARICA L ...Stasera in TV, domenica 26 luglio luglio 2020: Non dirlo al mio capo, Tutti pazzi per l’oro, Gomorra e molto altro ancora Cosa andrà in onda stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro? Ne ...