Golf, Paratore: “Contento per la vittoria al British Masters. Ryder Cup a Roma nel 2023? Sogno di esserci” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Golfista Renato Paratore ha commentato ai microfoni di Sky Sport il suo secondo successo in carriera nell’European Tour, al British Masters di scena a Newcastle (Inghilterra): “Sono davvero contento, è stata una vittoria pazzesca e molto emozionante. Non era facile restare in vetta fino alla fine. E’ piuttosto strano giocare senza pubblico, c’è molto silenzio – ha aggiunto Paratore, che poi ha parlato della Ryder Cup nel 2023 in programma a Roma – Mi piacerebbe molto far parte del team europeo, specialmente perché si gioca a Roma. Credo di potercela fare, anche se manca ancora tanto tempo ed è presto per pensarci“. Leggi su sportface

