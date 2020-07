Gli ultimi giorni della cometa Neowise (poi sparirà per 6683 anni) (Di domenica 26 luglio 2020) Siamo ormai ai titoli di coda del sensazionale spettacolo offerto nelle ultime settimane dalla cometa Neowise. Il corpo celeste, scoperto il 27 marzo dai telescopi della Nasa, ha iniziato il suo show italiano lo scorso 11 luglio e – seppur stia calando di luminosità notte dopo notte – gli esperti garantiscono che resterà visibile a occhio nudo dal nostro paese fino al primo agosto, poi continuerà il suo viaggio verso il Sistema Solare esterno. Leggi su vanityfair

LegaSalvini : #MORELLI: Non si fermano gli sbarchi, l’isola di Lampedusa è al collasso. Sono soprattutto i migranti positivi al C… - Daniele_Manca : Ungheria, la protesta contro Orbán: si dimettono gli ultimi giornalisti indipendenti - Settanta reporter lasciano d… - caritas_milano : 'Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola' Talmud Rapporto Istat: Italia fanalino di coda in Euro… - bIacksIupin : dammi la forza per sopportare gli ultimi 6 audio - exmpatia : mi mancano gli ultimi due ep della s2 di bungou stray dogs e sto adorando madonna raga che meraviglia adoro tutto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Ungheria, la protesta contro Orbán: si dimettono gli ultimi giornalisti indipendenti Corriere della Sera Ultime serate di luglio da trascorre sotto le stelle e davanti allo schermo del cinema

All’Arena Gabbiano di Senigallia l’appuntamento al cinema per tutta l’estate 2020 è come da tradizione sotto le stelle, grazie alla rassegna “Film visti, mai visti, da rivedere…”. Ecco le proposte cin ...

Coronavirus, 255 nuovi casi in Italia: in leggero calo

Roma, 26 lug. (askanews) - Sono 255 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, segnando così un leggerocalo a fronte dei 275 di ieri. I morti sono stati 5 e per il terzo giorno consecu ...

All’Arena Gabbiano di Senigallia l’appuntamento al cinema per tutta l’estate 2020 è come da tradizione sotto le stelle, grazie alla rassegna “Film visti, mai visti, da rivedere…”. Ecco le proposte cin ...Roma, 26 lug. (askanews) - Sono 255 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, segnando così un leggerocalo a fronte dei 275 di ieri. I morti sono stati 5 e per il terzo giorno consecu ...