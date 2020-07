Gli Stati Uniti vogliono arrestare il giudice venezuelano Maikel Moreno (Di domenica 26 luglio 2020) Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 5 milioni di dollari a chiunque fornirà informazioni utili per la cattura di Maikel Moreno, presidente della Corte Suprema venezuelana ed accusato di crimine organizzato transnazionale. Il Segretario di Stato Mike Pompeo ha affermato che l’intenzione degli Stati Uniti è quella di inviare un chiaro messaggio a Caracas. … InsideOver. Leggi su it.insideover

