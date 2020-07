Giudice sportivo, un turno di stop per Gagliardini (Di domenica 26 luglio 2020) Gagliardini squalificato per una giornata dal Giudice sportivo Il Giudice sportivo della Serie A dopo le prime partite della trentaseiesima giornata ha squalificato quattro giocatori. Tra questi è presente Roberto Gagliardini che dunque salterà la partita contro il Napoli dopo il cartellino giallo ricevuto in Genoa-Inter. Oltre al centrocampista nerazzurro non prenderà parte alla partita di San Siro nemmeno Dries Mertens, anche lui squalificato. Oltre ai due fermati per un turno Dessena del Brescia e Toloi dell’Atalanta. conte-perde-Gagliardini1L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

