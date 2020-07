Giudice Sportivo Serie A: quattro squalificati. Pesanti assenze per Inter-Napoli (Di domenica 26 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alle prime partite della 36a giornata del campionato di Serie A, disputate tra venerdì con l'anticipo Milan-Atalanta e sabato. Sono quattro i calciatori finora squalificati per un turno. Si tratta di Daniele Dessena (Brescia), Roberto Gagliardini (Inter), Dries Mertens (Napoli) e Rafael Toloi (Atalanta). In aggiunta, oltre alla giornata di squalifica, è stata comminata un'ammenda da 5mila euro per Stefano Mazzoni (medico sociale del... Leggi su 90min

