Giudice Sportivo, gli squalificati dopo le partite del venerdì e sabato: stop per Mertens (Di domenica 26 luglio 2020) Al termine delle partite del venerdì e del sabato, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni in vista della prossima giornata di campionato Il Giudice Sportivo, al termine delle partite del venerdì e del sabato, ha diramato i provvedimenti disciplinari in vista della prossima giornata di campionato. Diffidati e ammoniti Roberto Gagliardini e Dries Mertens che salteranno il big match di martedì Inter-Napoli. Fermati anche Daniele Dessena (Brescia) e Rafael Toloi (Atalanta). Una giornata di squalifica e ammenda da 5.000 euro per Stefano Mazzoni, medico sociale del Milan, per «contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ... Leggi su calcionews24

