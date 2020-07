Giroud, il retroscena: rimasto al Chelsea per l’amicizia tra sua moglie e Marina Granovskaia (Di domenica 26 luglio 2020) Olivier Giroud e il Chelsea: un rapporto che nonostante qualche momento di crisi è andato avanti. L'attaccante francese sembrava essere ad un passo dall'addio nel mese di gennaio, quando i rumors di mercato lo davano in partenza, direzione Italia tra Inter e Lazio. Il bomber, però, è rimasto a Londra e dietro la sua permanenza ci sarebbe molto di più di quanto sia stato detto o scritto...Giroud: al Chelsea per la moglie e l'amicizia con Marina Granovskaiacaption id="attachment 705383" align="alignnone" width="457" Giroud (Getty Images)/captionCome scrive il Daily Mail, infatti, dietro alla permanenza del centravanti francese al Chelsea ci sarebbe un fattore ben diverso da quello sportivo. La ... Leggi su itasportpress

