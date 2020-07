Giorgia Meloni incontenibile, pronta a superare anche il Pd, centrodestra al 50% (Di domenica 26 luglio 2020) incontenibile Giorgia Meloni, leader di destra capace di prendersi la scena politica. Una marcia lenta e inarrestabile conquistando spazi politici che erano andati smarriti. FdI si è ripresa gli spazi della vecchia Alleanza Nazionale andando anche oltre. Dopo avere avvicinano e a tratti superato i grillini, il prossimo obiettivo sono i dem. “Pd, stiamo arrivando”. Così FdI dal suo account twitter ufficiale invia messaggi all’avversario storico rilanciando il sondaggio pubblicato dal “Corriere della sera” e mostra una grafica che evidenzia il dato “Fratelli d’Italia al 18%, a -1,6 dal Pd” e rimarca il distacco esiguo dai dem che si attestano al 19,6% delle preferenze secondo la rilevazione di Nando Pagnoncelli. Il centrodestra non arretra e ... Leggi su laprimapagina

Laprimapagina : #GiorgiaMeloni incontenibile, pronta a superare anche il Pd, centrodestra al 50% - lellinara : RT @AlfioKrancic: Sentivo il Tg 3 ed erano tutti eccitati. Una grande notizia. Giorgia Meloni è a 5 punti dalla Lega. 18% contro il 23% de… - Linkiesta : In #Campania, Giorgia #Meloni con il sostegno a #StefanoCaldoro punta ad abbattere il consenso di #DeLuca. Ma non c… - Affaritaliani : Meloni boom clamoroso: trema la Lega di Salvini. Il Pd... Numeri choc - Affaritaliani : Sondaggi, Giorgia Meloni boom: tremano Lega di Salvini e PD. SONDAGGI NEWS -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Incontenibile Giorgia Meloni, leader di destra capace di prendersi la scena politica. Una marcia lenta e inarrestabile conquistando spazi politici che erano andati smarriti. FdI si è ripresa gli spazi ...Con risultati sempre interessanti, come testimonia questo prestigioso tweet in cui mette in guardia Giorgia Meloni contro il pericolo di crescere nei sondaggi a discapito di Salvini: “Lo schema (è) lo ...