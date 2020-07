Gina Prince-Bythewood, regista di The Old Guard: “Gli attori hanno fatto i loro stunt: li ho scelti tosti” (Di domenica 26 luglio 2020) Video intervista a Gina Prince-Bythewood, regista di The Old Guard: esperta di kickboxing, ha scelto Charlize Theron, Luca Marinelli e il resto del cast in base a quanto fossero disposti a impegnarsi fisicamente. Dai palleggi sul campo da basket di Love & Basketball ai combattimenti spettacolari di The Old Guard: il film Netflix diretto da Gina Prince-Bythewood, con protagonista il premio Oscar Charlize Theron, è entrato nella top 10 dei film più visti sulla piattaforma di streaming. Un bel successo per la regista, che molto probabilmente tornerà a dirigere anche i sequel di The Old Guard, visto che la pellicola è tratta dall'omonimo fumetto di Greg Rucka, pubblicato in ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gina Prince-Bythewood, regista di The Old Guard: “Gli attori hanno fatto i loro stunt: li ho scelti tosti”… - _diana87 : ?? #TheOldGuard (2020) /Gina Prince-Bythewood Intrattenimento e buone sequenze adrenaliniche. Charlize Theron ormai… - sentieriselvagg : Raggiunte 72 milioni di case nelle prime settimane di uscita, è uno dei film Netflix più visti. Da secoli il mondo… - uolgeek : Quem é Gina Prince-Bythewood, diretora de 'The Old Guard' - ellieBlackSky : Due parole su 'The Old Guard', il nuovo film di Gina Prince-Bythewood, disponibile da qualche giorno su netflixit.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gina Prince Gina Prince-Bythewood, regista di The Old Guard: “Gli attori hanno fatto i loro stunt: li ho scelti tosti” Movieplayer.it Gina Prince-Bythewood, regista di The Old Guard: “Gli attori hanno fatto i loro stunt: li ho scelti tosti”

Dai palleggi sul campo da basket di Love & Basketball ai combattimenti spettacolari di The Old Guard: il film Netflix diretto da Gina Prince-Bythewood, con protagonista il premio Oscar Charlize ...

The Old Guard, di Gina Prince-Bythewood

Il mondo fumettistico continua a rivelarsi una fonte inesauribile di materiale da portare sullo schermo: il nuovo progetto Netflix è infatti basato sulla Graphic Novel di Greg Rucka, che ne ha anche s ...

Dai palleggi sul campo da basket di Love & Basketball ai combattimenti spettacolari di The Old Guard: il film Netflix diretto da Gina Prince-Bythewood, con protagonista il premio Oscar Charlize ...Il mondo fumettistico continua a rivelarsi una fonte inesauribile di materiale da portare sullo schermo: il nuovo progetto Netflix è infatti basato sulla Graphic Novel di Greg Rucka, che ne ha anche s ...