Giappone, rinviato il match Nagoya-Hiroshima: tre positivi al coronavirus (Di domenica 26 luglio 2020) Brutte notizie dal Giappone: primo match post-lockdown rinviato. Il calcio nipponico era tornato in campo dopo la lunga sosta forzata, ma ora il campionato vede rinviare a data da destinarsi la sfida Nagoya Grampus-Sanfrecce Hiroshima. Nella squadra di casa sono infatti emersi tre casi di positività al Covid-19. Il difensore del Nagoya, Kazuya Miyahara, aveva manifestato alcuni sintomi lo scorso venerdì, si è sottoposto al test che ha dato esito positivo. A quel punto il club ha sottoposto a tampone altre 60 persone fra calciatori, staff tecnico e altro personale e sono emersi altri due casi (un allenatore e un altro calciatore), che invece sono asintomatici. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Giappone rinviato Marte, il maltempo fa rinviare lancio sonda Emirati Arabi - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Il 76% dei giapponesi è contrario a dare incentivi ai visitatori stranieri

In Giappone è stata appena lanciata, mercoledì 22 luglio, la campagna di sussidi del governo per sostenere il turismo e già c'è chi ha chiesto di bloccarla a causa dell'aumento record dei contagi dell ...

Rugby, le Isole Fiji ed il Giappone potrebbero sfidare le squadre del Sei Nazioni in autunno

oltre ad Isole Fiji e Giappone, ovviamente al via anche Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia, Francia ed Italia. Resta da capire il programma di gare, da incastrare con i recuperi delle gare rinviate ...

