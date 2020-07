Gianni Sperti opinionista all’antica | Bisogno di romanticismo a Uomini e Donne (Di domenica 26 luglio 2020) Gianni Sperti sembra essere un’opinionista all’antica a Uomini e Donne. Scopriamo cosa ha risposto l’ex ballerino su come dovrebbe essere il corteggiamento e sul romanticismo ai giorni nostri. E’ un’estate all’insegna della famiglia e del relax per Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne, dopo non aver visto i suoi cari durante le lunghe settimane … L'articolo Gianni Sperti opinionista all’antica Bisogno di romanticismo a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Stitch_Chia : RT @ToniaPeluso: @creTania_ Mia mamma ogni volta che vede Romina e Al Bano attacca a parlare della figlia scomparsa. Su Gianni Sperti dice… - creTania_ : RT @ToniaPeluso: @creTania_ Mia mamma ogni volta che vede Romina e Al Bano attacca a parlare della figlia scomparsa. Su Gianni Sperti dice… - ToniaPeluso : @creTania_ Mia mamma ogni volta che vede Romina e Al Bano attacca a parlare della figlia scomparsa. Su Gianni Spert… - Virgola1973 : RT @AmehLeameh: GENTILMENTE APRITE UNA PETIZIONE! AMORUSO DEVE ESSERE IL NUOVO OPINIONISTA DI CANALE 5 CON TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI… - RandomFaceApp : Omar Ayuso + Gianni Sperti Aron Piper + Paola Barale -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti Gianni Sperti: dal matrimonio con Paola Barale al debutto a Uomini e Donne Blasting News Italia Sossio Aruta, matrimonio con Ursula Bennardo: Maria De Filippi testimone di nozze?

Il matrimonio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è tra le priorità della coppia nata a Uomini e Donne. L’emergenza Coronavirus, purtroppo, ha in parte mutato i programmi. Nonostante tutto Sossio e Urs ...

Tina Cipollari, fuori di sé dalla rabbia e, a proposito di un ritorno con il marito, dice “cambia mestiere!”

Tina Cipollari opinionista del programma tv in onda su canale 5, attualmente in pausa estiva, “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi sta vivendo giorni non proprio facili a proposito delle voci ...

Il matrimonio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è tra le priorità della coppia nata a Uomini e Donne. L’emergenza Coronavirus, purtroppo, ha in parte mutato i programmi. Nonostante tutto Sossio e Urs ...Tina Cipollari opinionista del programma tv in onda su canale 5, attualmente in pausa estiva, “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi sta vivendo giorni non proprio facili a proposito delle voci ...