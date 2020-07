Gianni Morandi, la dedica per la moglie Anna su Facebook: “La amo come il primo giorno” (Di domenica 26 luglio 2020) L’amore che lega Gianni Morandi e Anna è profondo e sincero: il cantante non perde occasione per ricordarlo sui social, e ha approfittato dell’onomastico della moglie per dedicarle parole cariche di romanticismo. Su Facebook Morandi ha pubblicato una foto in bianco e nero in compagnia della sua amata Anna, accompagnandola a frasi dolcissime: Vorrei fare un augurio con un bacio ad Anna, mia moglie. Ci siamo incontrati 26 anni fa e siamo legati da un sentimento grande, da un amore che si è sempre rafforzato con il passare del tempo. Il loro legame, dopo tanti anni, è ancora forte e travolgente: Gianni e Anna sono ancora innamoratissimi e complici, e ... Leggi su dilei

L’amore che lega Gianni Morandi e Anna è profondo e sincero: il cantante non perde occasione per ricordarlo sui social, e ha approfittato dell’onomastico della moglie per dedicarle parole cariche di r ...

Gianni Morandi tra i protagonisti della puntata di Techetechetè in onda su Raiuno. Intanto il cantante dubbioso sul suo futuro nella musica Gianni Morandi è tra i protagonisti della puntata di oggi, d ...

